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Gündem Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları! Askeri destek çağrısı
Gündem

Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları! Askeri destek çağrısı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gazze Şeridi’ne askeri destek çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:38:00 - 2021-05-14 16:06:00
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları! Askeri destek çağrısı

Filistinliler, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi.

Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı.

Cuma hutbesinde Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa’daki olaylar ele alındı

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa’nın İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve “işgal devletinin” buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

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Yorumlar

Obicim

Rabbim bizleri tekrar kavustursun. Bizim Ülkemizde yahudilerin bu denli rahat yasamasi bana dert oluyor artik.
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Merdo

Bu kadar çağrıya icabet etmek gerekir
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