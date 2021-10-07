Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri: Kararın sonuçlarından işgal rejimi sorumludur

HAMAS sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamayla işgal mahkemesinin Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etme hakkı verme kararına tepki gösterdi.

Kasım, kararın İslami mukaddesatlara yönelik apaçık bir saldırı olduğunu belirtti.

İşgalci rejimin bu adımının Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zamansal ve mekansal olarak bölme çabalarının bir parçası olduğunu söyleyen Kasım, kararın uluslararası yasanın ağır bir ihlali olduğunu kaydetti.

İşgal mahkemelerinin, Filistin halkını hedef aldığını ve Filistin'in tarihi gerçeklerini tahrif ettiğini ifade eden Kasım, kararın Mescid-i Aksa'nın İslami tarihini asla değiştirmeyeceğini vurguladı.

Kasım, "Filistin halkı, Filistin topraklarını tamamen özgürleştirmek için mukaddes mekanları hedef alan siyonist işgal planlarına karşı meşru mücadelelerini sürdürecek." dedi.

Filistin'deki diğer direniş hareketleri de kararın, Filistin halkına ve onların mukaddesatlarına yönelik saldırganlığını artıracağına dikkat çekerek kararın geri alınmasını istedi.

Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh İkrime: Kararın sonuçlarından işgal rejimi sorumludur

Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh İkrime Sabri de yaptığı açıklamada işgalcilerin Mescid-i Aksa ile ilgili verdiği her türlü kararın geçersiz, hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Sabri, bu ırkçı, kışkırtıcı ve saldırgan kararların sonuçları konusunda işgal rejimini uyardı ve bu kararların sonuçlarından mevcut işgal rejimin sorumlu tuttu.

Sabri, kararın ardından işgalci Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskınlarının daha da artacağına dikkat çekerek, bu durumun gerginliği tırmandıracağını belirtti.

İşgal mahkemesi dün, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet edebileceğine yönelik bir karar verdi.