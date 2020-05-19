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Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:54:03 -
Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı konseyden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif’in, salgının yayılma hızının azalmasının ardından ibadete açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bayramdan sonra uygulanacak kararla ilgili tedbir ve uygumaların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart’ta ibadete tamamen kapatılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

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