Mescid-i Aksa için kritik çağrı!
Mescidi Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Filistinlileri Mescid-i Aksa'daki varlıklarını yoğunlaştırmaya çağırdı.
Mescidi Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani bugün yaptığı açıklamada, Filistinlileri korona salgını kapsamında alınan önleyici tedbirlere uyarak Mescid-i Aksa’daki varlıklarını yoğunlaştırmaya ve nöbet tutmaya çağırdı.
Şeyh el-Kisvani’nin bu çağrısı, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskınların artması ve İsrail yönetiminin Rahmet Kapısı Namazgâhı’nı kapatması üzerine geldi.
Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinin İsrail’in Rahmet Kapısı Namazgâhı’nı kapatma kararını tanımadığını belirten Şeyh el-Kisvani, “Rahmet Kapısı Namazgâhı, Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve namaz kılanlar için açık kalacaktır.” ifadelerini kullandı.
Şeyh el-Kisvani, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Rahmet Kapısı Namazgâhı’nı hizmete açtığından bu yana İsrail'in hedefinde olduğuna dikkati çekti.
Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunan Rahmet Kapısı Namazgâhı, 16 yıl süren bir mücadelenin ardından 22 Şubat 2019'da yeniden ibadete açıldı.
Geçtiğimiz Perşembe günü işgalci İsrail, Rahmet Kapısı Namazgâhı’nın kapanacağına dair yazılı kararı Kudüs'teki İslami Vakıfları İdaresine teslim etmişti.
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