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Siyaset Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den sert tepki
Siyaset

Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-05-18 21:11:00 -
Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi grupların Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın İsrail hükümetine bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yinelediği ve bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınmasını beklediği belirtildi.

 
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