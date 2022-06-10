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Avrupa Mesajlaşma platformu köşeye sıkıştı! AB'den WhatsApp'a bir ay mühlet
Avrupa

Mesajlaşma platformu köşeye sıkıştı! AB'den WhatsApp'a bir ay mühlet

WhatsApp, son iki yıldır gizlilik sözleşmesi nedeniyle gündeme geliyor. Tartışmalara yol açan gizlilik sözleşmesi için Avrupa Birliği, mesajlaşma platformuna bir aylık müddet verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 16:52:00 -
Mesajlaşma platformu köşeye sıkıştı! AB'den WhatsApp'a bir ay mühlet

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelindeki birçok tüketici organı gizlilik sözleşmesi nedeniyle WhatsApp'a dava açtı. Teknoloji devi Meta'ya ait WhatsApp, Temmuz ayına kadar gizlilik politikasının AB tüketici yasasına uygun olduğunu göstermek zorunda.

Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) ve Avrupa Tüketici Yetkilileri Ağı, WhatsApp'ın söz konusu değişiklikleri sade ve anlaşılır bir dille AB tüketici yasasını ihlal edecek şekilde açıklamadığını belirtti. Ulusal uygulayıcılar, tüketici yasalarını ihlal ettiği tespit edilen şirketlere yaptırım uygulama yetkisine sahiptir.

WHATSAPP BİR MEKTUP DAHA GÖNDERMEK ZORUNDA

Ulusal tüketici gözlemcilerinden oluşan ve AB yöneticisi tarafından desteklenen Tüketici Koruma İşbirliği Ağı, Ocak ayında WhatsApp'a güncellenmiş gizlilik politikası hakkında açıklama isteyen bir mektup gönderdi. Düzenleyiciler, WhatsApp'ın Mart ayında gönderdiği cevabın kendilerini ikna etmediğini belirterek, ikinci bir mektup göndermelerini talep etti.

Komisyonun adalet şefi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiklerini ve kişisel verilerinin ticari amaçlarla, özellikle ticari ortaklara hizmet sunmak için nasıl kullanıldığını anlamalarını sağlamalıdır.” diyerek konuyu açıkladı. WhatsApp, mektuba zamanında cevap vereceğini belirtti.

Bir sözcü, "2021 güncellememiz, Meta dahil olmak üzere verileri nasıl işlediğimiz, kullandığımız veya paylaştığımız dahil olmak üzere, kullanıcı gizliliğine veya hizmetimizi çalıştırma şeklimize olan bağlılığımızı değiştirmedi" dedi.

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