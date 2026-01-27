  • İSTANBUL
Mesai yolunda facia! Servis, üzüm bağına uçtu: 25 yaralı

Denizli’den Buldan’a sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü yağış sebebiyle kontrolden çıkarak üzüm bağına savruldu.

Denizli’den Buldan ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarını mesaiye götüren servis minibüsü, sabah saatlerinde Denizli–Manisa kara yolunda kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Kaza, sabah saatlerinde Denizli – Manisa karayolu Yinecekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli il merkezinde ikamet eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı. Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu.

 

Sağlık kuruluşlarına sevk edildiler

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumu ağır olan doktor E.G., Buldan’daki ilk tedavisinin ardından Denizli’ye sevk edildi.

