Mesai saatleri kısalıyor mu? Ve flaş açıklama geldi

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, kulislerde dolaşan mesai saatlerinin kısaltılacağı ve esnek çalışma modellerinin belirleneceği bir taslak üzerinde çalışıldığı iddiaları değerlendirdiği bugünkü yazısında “değişmesi muhtemel günlük ücret” kavramına dikkati çekti. Doğan, imalat ve hizmet sektöründe kabul edilmesinin güç olduğunu belirttiği söz konusu düzenleme içi ihtimal vermedi.

Avrupa’da mesai saatlerinin Türkiye’ye göre daha kısa olduğunu ve sendikaların ara ara “daha çok fazla mesai ücreti ödenmesi amacıyla” bu doğrultuda girişimde bulunduğunu belirten ekonomi yazarı Noyan Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uzaktan ya da esnek çalışma gibi konuları mesai saati dışında tutuyorum; çünkü bugün birçok şirket bu uygulamaları zaten yapıyor. Kamu da buna hazırlanıyor. İş, mesai saatinin kısalmasına gelince; bu, beraberinde günlük ücret kavramını da gündeme getirecektir; özellikle de imalat ve hizmet sektörlerinde. Bu da işverenin kabul edeceği bir şey değildir.

Şunu net bir şekilde söyleyeyim, kamunun gündeminde yine kamuda esnek çalışma, uzaktan çalışma konusunda formül arayışları var ama özel sektörde, mesai saatlerinin azaltılması yönünde bir çalışma yok. Daha doğrusu, özel sektörün çalışma saatleri kamunun gündeminde olan bir konu değil. Buradan yola çıkarak, okuyucuların, ‘mesai saati kısalıyor mu?’ sorusunun cevabı; ‘Hayır, kısalmıyor.’”

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