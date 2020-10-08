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Aktüel Merzifon'da seyir halindeki iki otomobil yandı
Aktüel

Merzifon'da seyir halindeki iki otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:48:06 -
Merzifon'da seyir halindeki iki otomobil yandı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın Meşe idaresindeki 05 AAN 434 plakalı otomobil, Kayadüzü köyü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Samet Tonkuş yönetimindeki 52 AR 120 plakalı otomobil de Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Tonkuş, alevlerin kısa sürede sardığı otomobilden çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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