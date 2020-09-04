Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı

Batılı laikçi yaşam tarzının paramparça ettiği hayatlar silsilesi her geçen gün derin izler bırakmaya devam ediyor. Bir dönem Osmanlı Devleti’ne yönelik hakaretlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan, Can Ateş adlı bir kişi ile yaşadığı evlilik dışı ilişkisi sonrası bir veled-i zina dünyaya getiren Uzerli'nin son rezaleti de patladı. Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan ve ağır eleştirilere maruz kalan Meryem Uzerli, yine bir veled-i zina dünyaya getireceğini söyledi.

Annesi Alman babası Türk olmasına rağmen kendisini Alman olarak pazarlayan, Türkiye'de Muhteşem Yüzyıl adlı rezil dizi ile tanınmasının ardından Berlin'e yerleşen Meryem Uzerli, Batılı laikçi yaşam tarzının paramparça ettiği hayat hikayelerinden birini de veled-i zina olarak dünyaya getireceği günahsız bir çocuğa yaşatacak.

Babasıyla ilgili sorulara cevap vermedi

Berlin'e yerleşerek bir kafe açan Uzerli, yaptığı açıklamada "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Uzerli, veled-i zina ile dünyaya gelecek çocuğunun babasının kim olduğuna ilişkin sorulara ise cevap vermedi.

Bu çocuğun günahı senin boynunda

Zina yoluyla dünyaya getireceği günahsız bir çocuğu babasız bir hayat ile baş başa bırakacak olan Uzerli, çocuğun psikoloji dünyasında kalacak derin izlerin de sorumlularından biri olacak. Aile kavramından uzak ve baba şevkatinden yoksun kalacak olan çocuğun günahı Uzerli’nin boynunda olacak. Dileriz ki, Meryem Uzerli, en kısa zamanda meşru yolu bulur ve veled-i zina olarak dünyaya getireceği çocukların hayatlarını karartmaktan vazgeçer.

Tesettüre saldırmıştı

Öte yandan ahlaksız dizilerde oynayan ve yaşadığı hayatta da bu dizileri yaşatmaya çalışan Uzerli tesettürü de lekelemeye çalışmıştı. Yaşam tarzıyla vatandaşların tepkisini çeken Uzerli, Suudi Arabistan'a düzenleyeceği ziyaret öncesi başörtüsüyle poz vererek tesettürü itibarsızlaştırmaya çalışmıştı.