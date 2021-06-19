Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada diplomatik temaslarda bulundu. Zirvenin en dikkat çeken görüşmelerinden biri ise ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeydi. Tüm dünya iki lider arasındaki görüşmeden çıkacak sonuçları merak ederken, Biden ve Erdoğan yaptıkları açıklamalarda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Merve Kavakcı'nın kızına NATO'da görev

Başkan Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede tercüman olarak Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ı görevlendirdi.

CHP'li Özgür Özel'den 'vampir' benzetmesi

28 Şubat postmodern darbe sürecinde, Bülent Ecevit tarafından TBMM'den kovularak başörtüsünün simge isimlerinden olan Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ın NATO'da görevlendirilmesi, CHP'yi rahatsız etti.

CHP'li Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Cumhuriyetin değerlerine taban tabana zıt. Bazı sembol isimleri vampir gibi hepimizin vergilerinden cumhuriyetin kasasına çökmüşler, vampir gibi kan emiyorlar. Bu da bir tür sistem ile hesaplaşma belli isimleri taltif etme falan, işte bak geçmişte şu işte Ayasofya imamının ailesi, geçmişte işte başörtüsü meselesinin sembol isimlerinden bir tanesi bunları son derece kritik görevlere getirip bir de vampir gibi ülkenin kanını emdirerek cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata da kapılıyor insan" dedi.

Hilal Kaplan'dan tepki

Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özel'e tepki gösterdi. Kaplan, "Gencecik bir kıza "vampir" yakıştırması yapan kafa... Üstelik CV'si CHP vekillerinin hepsinden daha üstün ama dertleri liyakat değil. Dertleri bize had bildirememek, susturamamak, görünmez kılamamak... CHP çok "değişmiş" gerçekten!" dedi.

Kılıçdaroğlu 'ötekileştirenleri haber ver' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sembolik olarak CHP'nin başörtülülere yer verdiği" yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç de sembolik değil, inanın o kadar çok kişi var ki. Erdoğan sadece adalet yürüyüşüne baksaydı o bile başlı başına... Erdoğan, vaizelerle toplantı yapmamıştır ama bu kardeşiniz vaizelerle de toplantı yapmıştır. Biz bunları alıp siyasete malzeme yapmıyoruz. Ben şov için yapmıyorum. Başörtüsü bizim geleneksel olarak da inanç nedeniyle de taktığımız bir şey. Kırda da takarız, kente de takarız. İnsanların kendi tarzıdır, benim görevim onlara saygı duymaktır. Bu siyasetin alanının dışındaki bir konu. Bu kapanmış bir konudur. Şu ana kadar da aslında samimi söylemek gerekirse boşuna tartışıyoruz. Neden? Ben senin giyimine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyuyorum. Eğer bu değerler üzerinden biri ötekileştiriyorsa gel bana haber ver, beraber yürüyeceğiz." diye konuşmuştu.

CHP'nin başörtülülere yönelik bu açıklamaları birlikte yol yürüdüğü Saadet Partisi'ni de akıllara getirdi. CHP'li Özgür Özel'in 'başörtülü' bir genç kız için 'vampir' benzetmesi yapmasına Temel Karamollaoğlu'nun tepki verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Fatma Gülham Abusahanab'ın eğitimi

Fatma Gülham Abusahanab, ABD'de başarılı bir eğitim süreci geçirdi. George Mason Üniversitesi'nde lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatma Gülham Abusahanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Doktorasını yaptı ve Hacettepe Üniversitesi Özel Mütercim Tercümanlık Eğitimi aldı. ABD'de çeşitli yerlerde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.