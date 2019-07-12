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Mert Nobre: Kendimi Türk hissediyorum

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yardımcı antrenörü Mert Nobre açıklamalarda bulunarak, "Brezilya'dan bir kaç takımdan antrenörlük teklifi geldi ama ben Türkiye'yi seçtim. Kendimi Türk hissediyorum ve burada çok mutluyum" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:05
Mert Nobre: Kendimi Türk hissediyorum

Türkiye'de çok sayıda takımın formasını giydikten sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde futbolculuk kariyerini sonlandıran Mert Nobre, Akhisarspor'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile yaptığı görüşme sonucu yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nobre, takımının Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampında yer aldı.

Mert Nobre, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk antrenörlük deneyiminin 2 hafta önce Akhisarspor ile başladığını söyledi.

Futbolculuk ile antrenörlük arasında çok fark olduğunu ifade eden Nobre, "Futbolcu olmak daha kolaydı, hoca olmak biraz daha zor gibi duruyor. Şimdi 24 saat takımı, antrenmanları düşünüyorsun. Futbolcuyken sadece antrenman yapıp dinleniyordum" diye konuştu.

"Brezilya'dan teklif geldi ama Türkiye'yi seçtim"

Mert Nobre, teknik direktör olmayı hedeflendiğini aktararak, ileri zamanlarda büyük takımları çalıştırmak istediğini dile getirdi.

Kariyeri sonrası Türkiye'de antrenörlük yapma kararı aldığını anlatan Nobre, şunları kaydetti:

"Brezilya'dan bir kaç takımdan antrenörlük teklifi geldi ama ben Türkiye'yi seçtim. Kendimi Türk hissediyorum ve burada çok mutluyum. Sadece ben değil çocuklarım ve eşim de Türk bana göre. Türkiye benim evim, Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Mehmet hocayla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bir yıl birlikte çalıştık. Nasıl bir karakterde biri olduğunu biliyorum. Birlikte şampiyon olduk o zaman şampiyon oyuncuydum, inşallah Akhisarspor'da da şampiyon hoca olacağız."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:05
  1. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak
  2. Süper Lig
  3. Mert Nobre
  4. Gençlerbirliği
  5. Türkiye
  6. Erzurum

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