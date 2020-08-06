Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha!
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak'ı transfer etti.
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Novak ile bir günde dördüncü transferini de duyurmuş oldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bugün açıklanan diğer transferler ise şöyle,
- Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin, Gökhan Gönül
- Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş
Son isim olarak Trabzonspor'dan ayrılan 30 yaşındaki Filip Novak.