Mert Hakan Yandaş: Bizim üzerimize yıktılar

Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sivasspor'da sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Maçı konuşmak istemiyorum. İçimdeki şeyleri konuşacağım. 3 haftadır bizimle ilgili bir süreç vardı. Taraftar haklıdır kızar eder ama biz üzerimizde Sivasspor forması taşıyoruz. Kötü gidişi bizim üzerimize yıktılar. Emre ile bugün bunu konuştuk. Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık. Türkiye'de klasik olan şeyler konuşuldu. Ama her şeye rağmen çok mutluyum bugün Emre de ben de iyi oynadık. Görevimizi yaptık.

İki hafta kaldı. Bu süreçte bu takımı iyi bir yere getireceğiz. En önemli maçımızı kazandık. İnşallah burada bitirir ve sonrasında yolumuza bakarız.