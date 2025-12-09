Mert Hakan, Metehan Baltacı ve Murat Sancak…İşte savcılık ifadesinde verdikleri cevaplar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

20 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Diğer şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Sancak: "Devletin kestiği parmak acımaz"

Öte yandan şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadeler ortaya çıktı. Şüphelilerden Murat Sancak, "Bu suçları kesinlikle kabul etmiyorum. MASAK raporları incelendiğinde kesinlikle burada olmayı hak etmiyorum, burada olmaktan zul duyuyorum. Devletimiz ne karar verirse boynumuz kıldan incedir, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Burada olmayı hak etmiyorum, devletin kestiği parmak acımaz. Savunmama ekleyecek başkaca bir hususum yoktur" dedi.

Sulh Ceza Hakimliği kararında Murat Sancak hakkında yapılan değerlendirmede, "MASAK raporu dahilinde yasadışı bahis kumar kapsamında hakkında istihbari bilgi bulunan 63 şahsa para gönderdiğinin tespit edildiği, şüphelinin toplam bin 157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 TL tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu" ifadelerine yer verildi. Öte yandan şüphelinin kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu yönündeki değerlendirme de hakimlik kararında yer buldu.

Metahan Baltacı: "Kazandığım para belli bahis miktarları bellidir"

Şüpheli Metehan Baltacı ise Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda, "Ben hiçbir zaman şike yapmadım, şike organizasyonunda da bulunmadım, geldiğim konuma tırnaklarınla geldim. Şike yapabileceğim alan yoktur, kazandığım para belli bahis miktarları bellidir. Gençliğimde yapmış olduğum bir hatadır, ailem dışarıda ağlıyor. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından Baltacı hakkında yapılan değerlendirmede ise "Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübünde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı" ifadelerine yer verildi. Öte yandan hakimlik kararında Baltacı’nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde 2021 yılına ait whatsapp mesajinda "vevobahis" isimli yasadışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu da belirtildi. Baltacı’nın yasadışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve paralo ile giriş yaptığının tespit edildiği de hakimlik kararında aktarıldı.

Mert Hakan Yandaş: "Atılı suçlamalarla ilgim yoktur"

Mert Hakan Yandaş ise savunmasında "Fenerbahçe çıktığı her maçı kazanmak için oynar. Ben de Fenerbahçe’ye geldiğim günden beri bu bilinçte ve bu davranışta bulundum. Diğer şüpheli Ersen ile olan görüşmelerimizde Fenerbahçe kulübünün bahsi geçmemektedir. Atılı suçlamalarla ilgim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Hakimlik kararında, Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen’e 2021-2025 yılları arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 TL para transferi gönderdiği, şüpheli Ersen’in şüpheli Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği belirtildi. Kararda, Ersen Dikmen’in şüpheli Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 TL gönderdiği de belirtildi. Kararda "şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği" ifadelerine de yer verildi. Şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden onadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu Sulh Ceza Hakimliği kararında aktarıldı.