Turkcell'den Shaq sürprizi

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Turkcell'in, 5G iletişimi kapsamındaki reklam yüzü basketbol tarihinin en ikonik isimlerinden Shaquille O'Neal oldu. Basketbol efsanesi, 1 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılmaya başlanacak olan 5G için ocak ayında Türkiye'ye gelmişti.

Yayınlanan teaser filminde Shaq'ın İstanbul Havalimanı'nda yürümesi, onu görenlerin şaşkınlığı ve Shaq ile selamlaşması görülüyor. Teaser filmi, ekrana gelen ‘Turkcell Gücünde 5G GELİYOR' yazısıyla sona eriyor.

Reklam filminin dün yayına giren teaser'ı büyük heyecan uyandırdı. Teaser'ın Turkcell'in sosyal medya adreslerinden "Turkcell gücünde 5G, ‘dev' sürprizleriyle yakında" ifadeleriyle paylaşılması, kampanyanın detaylarına da bir gönderme yapıyor. Kısa tanıtımı izleyen herkes yayına girecek olan reklam filminin uzun kopyasını merakla beklemeye başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen çekimlerin detaylarının ve filmin uzun kopyasının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.