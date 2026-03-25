Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretiminin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.
Bayraktar'ın açıklamalarını Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.
Karahasanoğlu şunları söyledi:
Şunları tüm kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.
'Gabar'da üretilen petrol Türkiye'nin tüketiminin %10'u' diyor Sayın Bakanımız.
Toplam Türkiye'nin tüketiminin kendi kaynaklarımızda karşılama oranı ise %15.
Yani 80 yıllık, 90 yıllık, 100 yıllık cumhuriyeti toplayın. Hepsini toplayın. %15.
Sadece AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı yüzde %10 Gabar.
Önceki dönemin hepsini toplayın %5, AK Parti %10.
