En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!
En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

İş görüşmesine gidince bu tuzak dolu sorular karşısında bu hataya düşmeyin.

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

İş mülakatlarının en terleten, en "tuzak" dolu sorusuyla karşı karşıyasınız: "En büyük zayıflığınız nedir?" Bu soruya "Çok mükemmeliyetçiyim" veya "Çok çalışıyorum" gibi klişe cevaplar vermek artık işe yaramıyor; aksine İK uzmanları için bu bir "samimiyetsizlik" belirtisi. İşte bu soruyu bir dezavantajdan, "Neden seni işe almalıyız?" cevabına dönüştürecek o akıllıca strateji…

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

İş görüşmelerinde bazı mülakatlarda sorulan sorulara verilen cevaplar kaderi değiştirebilir. Bu noktada zayıf yönünüzü avantaja çevirebilirsiniz. İş görüşmesinde "Zayıf yönünüz nedir? Sorusunun sorulma nedeni aslında kusurlarınızı öğrenmek değil, öz farkındalığınızı ve bu kusurları düzeltmek için ne yaptığınızı ölçmektir. İşte profesyonel bir adayın vermesi gereken o dengeli cevap formülü...

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

İŞ GÖRÜŞMESİNDE ALTIN KURAL: "DÜRÜSTLÜK + ÇÖZÜM + İLERLEME" Bir zayıflığınızı söyleyin ama hemen ardından bu durumu nasıl yönettiğinizi ve hangi somut adımları attığınızı ekleyin.

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

Örnek Senaryo 1: "Topluluk Önünde Konuşma" "Eskiden kalabalık bir grubun önünde sunum yaparken oldukça heyecanlanırdım. Ancak bu eksikliğimi fark ettikten sonra bir hitabet kursuna yazıldım ve gönüllü olarak küçük ekip toplantılarını yönetmeye başladım. Şu an hala heyecanlansam da, bu durumu profesyonelce yönetmeyi ve etkili sunumlar yapmayı öğrendim."

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

Örnek Senaryo 2: "Delegasyon (İş Devretme) Sorunu" "Bazen her şeyi kendim kontrol etmek istediğim için işleri devretmekte zorlanabiliyordum. Bu da üzerimdeki yükü artırıyordu. Şimdi ise proje yönetim araçlarını kullanarak ekibime daha çok güvenmeyi ve görev dağılımı yaparak sürecin verimliliğini artırmayı bir alışkanlık haline getirdim."

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

ASLA YAPMAMANIZ GEREKEN 3 HATA "Hiç zayıf yönüm yok" demeyin: Bu, gelişim potansiyelinizin olmadığını veya kibirli olduğunuzu gösterir.

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

İşle doğrudan ilgili kritik bir zayıflık söylemeyin: Bir muhasebeci adayıysanız "Sayılarla aram hiç iyi değildir" demek mülakatın orada bitmesine neden olur.

Foto - En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin!

Klişelere sığınmayın: "Çok detaycıyım" cevabı artık inandırıcılığını yitirdi. Profesyonel İpucu Cevabınızı verirken ses tonunuzun kendinden emin, vücut dilinizin ise dürüst olması çok önemlidir. Unutmayın, şirketler "kusursuz insan" değil, "hatasını bilen ve düzelten profesyonel" arıyor.

+90 (553) 313 94 23