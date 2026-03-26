Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Göletteki su bir anda kayboldu! Sakarya'da balıklar açıkta kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki Dımbazlar Göleti’nde su; mağara ağzının yeniden açılmasıyla bir anda boşaldı. Su yer altına çekilirken bazı balıklar dereye sürüklendi, bazıları ise açıkta kaldı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti’nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kaynarca'ya bağlı Güven Mahallesi'nde bir mağaranın ağzı, tarihi bilinmeyen bir çeşmenin suyunu bulandırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından taşlarla kapatıldı. Bölgede biriken sularla bir gölet oluştu. Halk arasında 'küçük gölet' olarak bilinen gölete, Dımbızlar Göleti ismi verildi. Dımbızlar Göleti'nin zemininde bulunan ve yıllar önce kapatılan mağara ağzı, dün bilinmeyen nedenle yeniden açıldı. Göletteki su, mağaraya boşaldı. Su daha sonra yer altındaki mağaradan geçerek yaklaşık 1 kilometre ötede dere yatağından yeniden yüzeye çıktı.

 

Vatandaşlar balıkları aldı

Ani su çekilmesi nedeniyle göletteki bazı balıklar su ile dereye sürüklenirken, bazı balıklar sığ bölgede kaldı. 2 yayın, 1 sazan ve 1 turna balığı vatandaşlar tarafından alındı. Yer altından geçen mağara hattında herhangi bir göçük oluşup oluşmadığı ve yerleşim alanları açısından risk teşkil edip etmediğinin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Diğer yandan çekilen gölet dronla görüntülendi.

