Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması yönünde talimat verdiği hatırlatıldı. Bu talimata rağmen Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarının vurulmasının büyük bir sorumsuzluk olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir nükleer felaket peşindeler"

"Bu pervasız ve sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız. Saldırganların, sivil halk arasındaki can kayıplarına yol açan eylemlerini gizlemek için bölgede büyük ölçekli bir nükleer felaket yaratmaya çalıştıkları izlenimi oluşuyor. Washington ve Batı Kudüs, bu saldırıların geri dönüşü olmayan insani ve çevresel sonuçlara yol açacağını anlamalıdır."

Rus uzmanların can güvenliği tehlikede

Moskova, santralde görev yapan personelin ve bölgedeki Rus uzmanların hayatının tehlikeye atılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi. Nükleer bir kazanın tetiklenmesinin sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecek bir yıkıma davetiye çıkardığı uyarısı yapıldı.

BM ve UAEA'ya acil çağrı

Rusya, uluslararası toplumu göreve çağırarak ABD ve İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı net bir duruş sergilenmesini talep etti. Açıklamanın sonunda şu çağrı yapıldı:

"İran'ın nükleer enerji altyapısına yönelik bu sebepsiz ve pervasız saldırıların derhal son bulmasını talep ediyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Birleşmiş Milletler (BM) bu konuda kararlı adımlar atmalı ve yaşananlara karşı sessiz kalmamalıdır."