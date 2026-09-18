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Spor Mert Günok’dan Milli Takım kararı
Spor

Mert Günok’dan Milli Takım kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mert Günok’dan Milli Takım kararı

Fenerbahçe forması giyen Mert Günok, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Günok, “Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Mert Günok, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Tecrübeli eldiven yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim için büyük bir gururdu 24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün… Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz. Hayat; başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, bazen mutlu, bazen mutsuz ama her şeyin geçici olduğunu bilerek çalışmaya ve çabalamaya devam ederek geçiyor. Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu. Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu.

Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum. Çünkü kutsal olan sadece sahada olmak değil; Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında çok iyi performans sergilememe rağmen pandemi nedeniyle finaller 2021'e ertelendi. O finallerde oynayamadığımda çok üzülmüştüm. Üstüne bir de bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım ama ne hayallerimden ne de kendimden vazgeçtim. Ve Allah bana 2024'te, tüm ülkenin gururla izlediği ve Milli Takım duygusunun yeniden yeşerdiği başarılı bir turnuva oynamayı nasip etti.

Kariyerimdeki en özel kurtarışlardan biri olan ve sevgili Özkan Öztürk'ün anlatımıyla belki de birçok çocuğu kaleci olmaya özendiren o an… Futbol hayatım boyunca birçok maça çıktım, birçok başarı yaşadım. Ama kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi. Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, üzerimde emeği olan hocalarıma ve yıllarca bizim için çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ederim. Ve tabii ki güzel ülkemin güzel insanlarına… Dünyanın neresinde oynarsak oynayalım desteğinizi hep hissettik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu. Her şey için teşekkürler. "

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