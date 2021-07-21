Mert Günok kimdir? Mert Günok nereli, kaç yaşında? Mert Günok hangi takıma transfer oldu?

Mert Günok'un tam adı Fehmi Mert Günok'tur. 1 Mart 1989 yılında Karabük şehrinde dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe

Mert Günok hangi takımlarda oynadı?

Mert, Fenerbahçe formasıyla bir maçta. Fenerbahçe PAF takımında yetişmiştir. Fenerbahçe takımında altyapı kategorilerinden, 2007-2008 sezonunda A takıma yükselmiştir. 35 kez U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde oynamıştır. Volkan Babacan'nın takımdan ayrılmasıyla Volkan Demirel'in ardından takımın ikinci kalecisi olmuştur.

2010-11 sezonunda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Colman'ın penaltısını kurtararak Fenerbahçe'nin ikili averaj kuralı ile şampiyon olmasında büyük rol oynamıştır. Volkan Demirel'in sakatlığı süresince takımın birinci kalecisi konumuna geçmiştir. 2013-14 sezonuna Volkan Demirel'in cezası nedeniyle birinci kaleci olarak başlamıştır. Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılı performansın ardından ligin 1. haftasında Konyaspor, 2. haftasında ise Eskişehirspor maçlarında birer penaltı kurtararak maçlara damgasını vurmuştur. Şu ana kadar resmi maçlarda kurtardığı penaltı sayısı dörttür. 2015 yaz transfer döneminde Fenerbahçe kulübüyle sözleşmesi yenilenmeyerek serbest kalmıştır.

Bursaspor

Bursa'da özel bir hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen törenle Bursaspor ile 3 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Bursaspor'da toplam iki sezon forma giymiştir. Bu iki sezonda yirmi tanesi yerel ligde olmak üzere 30 kez resmi maçlarda forma giymiş ve toplamda kalesinde kırk altı gol görmüştür. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmışken bedelsiz biçimde 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Başakşehir'e transfer olmuştur

İstanbul Başakşehir

Takıma transfer olduğu ilk sezonda (2017-18) ligde forma şansı bulamamış ancak Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynamıştır. Toplamda 8 maçta kalesini koruyup 11 gol yemiştir.

2018-19 sezonunda ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından takımın as kalecisi Volkan Babacan yerine tercih edilmiş ve 34 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştur. İstanbul Başakşehir'in ligde 67 puan ile ikinci olmasına önemli katkı sağlamıştır. Yeni sezona girerken (2019-20) takımı ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.