100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve halefi olarak görülen Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bölgesel ve uluslararası gündeme dair dikkat çekici iddialarda bulundu.

"İSRAİL İÇİN 100 BİN ASKER SEFERBER ETMEYE HAZIRIM"

İsrail’e olan desteğini dini motivasyonlarla açıklayan Kainerugaba, Uganda ordusunun "Kutsal Toprakları" korumak için göreve hazır olduğunu belirtti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız" ifadelerini kullandı.

Uganda Genelkurmay Başkanı, bu duruşun Hristiyan kimliklerinin bir gereği olduğunu savundu.

TÜRKİYE’YE 30 GÜN SÜRE VERDİ

Paylaşımlarının devamında Türkiye’yi hedef alan Kainerugaba, Ankara yönetimini "asıl sorun" olarak nitelendirdi. Türkiye ile yaşanan gerilimin detaylarına girmeyen ancak oldukça sert bir dil kullanan Kainerugaba, diplomatik ilişkilerin kesilmesi için süre verdi: "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız."

"KONUŞMADAN ÖNCE MİNİMUM 1 MİLYAR DOLAR İSTİYORUZ"

Uganda Genelkurmay Başkanı, herhangi bir müzakere veya diyalog süreci için Türkiye’den yüklü bir ödeme talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kainerugaba, "Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz" dedi.

İRAN'A İNCİL İLE SESLENDİ

Kainerugaba, paylaşımlarının bir bölümünde doğrudan İran’ı hedef alarak İncil’den bir ayet (1. Samuel 17:45) paylaştı.

Kainerugaba, şu ifadeleri kullandı: "Sözlerime İran için şu ayetle son vereceğim: 'Siz kılıçla, mızrakla, kargıyla üzerime geliyorsunuz; ama ben meydan okuduğunuz İsrail ordularının Tanrısı, Her Şeye Egemen Rab'bin adıyla üzerinize geliyorum!'"