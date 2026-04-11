100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda'dan Türkiye'ye tehdit
100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber edebileceklerini öne sürdü; Ankara’nın 1 milyar dolar ödeme yapmaması halinde diplomatik ilişkilerin kesileceğini söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve halefi olarak görülen Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bölgesel ve uluslararası gündeme dair dikkat çekici iddialarda bulundu.

"İSRAİL İÇİN 100 BİN ASKER SEFERBER ETMEYE HAZIRIM"

İsrail’e olan desteğini dini motivasyonlarla açıklayan Kainerugaba, Uganda ordusunun "Kutsal Toprakları" korumak için göreve hazır olduğunu belirtti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız" ifadelerini kullandı.

Uganda Genelkurmay Başkanı, bu duruşun Hristiyan kimliklerinin bir gereği olduğunu savundu.

TÜRKİYE’YE 30 GÜN SÜRE VERDİ

Paylaşımlarının devamında Türkiye’yi hedef alan Kainerugaba, Ankara yönetimini "asıl sorun" olarak nitelendirdi. Türkiye ile yaşanan gerilimin detaylarına girmeyen ancak oldukça sert bir dil kullanan Kainerugaba, diplomatik ilişkilerin kesilmesi için süre verdi: "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız."

"KONUŞMADAN ÖNCE MİNİMUM 1 MİLYAR DOLAR İSTİYORUZ"

Uganda Genelkurmay Başkanı, herhangi bir müzakere veya diyalog süreci için Türkiye’den yüklü bir ödeme talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kainerugaba, "Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz" dedi.

İRAN'A İNCİL İLE SESLENDİ

Kainerugaba, paylaşımlarının bir bölümünde doğrudan İran’ı hedef alarak İncil’den bir ayet (1. Samuel 17:45) paylaştı.

Kainerugaba, şu ifadeleri kullandı: "Sözlerime İran için şu ayetle son vereceğim: 'Siz kılıçla, mızrakla, kargıyla üzerime geliyorsunuz; ama ben meydan okuduğunuz İsrail ordularının Tanrısı, Her Şeye Egemen Rab'bin adıyla üzerinize geliyorum!'"

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail'i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı
Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

Dünya

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış
İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

Dünya

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

İsrail saldırı altında
İsrail saldırı altında

Dünya

İsrail saldırı altında

İsrail'i Türkiye korkusu sardı!
İsrail'i Türkiye korkusu sardı!

Dünya

İsrail'i Türkiye korkusu sardı!

102 üniversitede İsrail’in saldırılarına karşı basın açıklaması
102 üniversitede İsrail’in saldırılarına karşı basın açıklaması

Aktüel

102 üniversitede İsrail’in saldırılarına karşı basın açıklaması

Neron11

Beyin bedava olunca böyle oluyor demek ki, İsrail yalakası bir meczup, daha Türkiye nin nerede olduğunu bilmez ama İsrail'in sözcülüğünü yapar, tarih bizi tehtit edenlerin sonlarını yazar hep, senin sırtını dayadikların daha İran'la başa çıkamıyor bizimle savaşa totoları yemez ,sen git sahibin gelsin

Ali Dinar

Uganda Türkiye ve Türk diye milletinden haberi yok
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Sosyal Medya

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı
Gündem

Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı

Soykırımcı İsrail'in başlattığı katliam ve savaşın yankıları, Körfez ülkelerinde deprem etkisine neden oluyor! İsrail kaynaklarından gelen s..
Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!
Gündem

Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgeyi ateş çemberine çeviren gelişmeleri ele almak üzere bir t..
