  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Köpek sorununa 'dur' de" yürüyüşü: 'Başıboş köpek sorununa' tepki!

SİHA teknolojisinde silah geliştiriyorlardı! Yeni silahlarını duyurdular! İHA hamlesi, bakın ne olmuş!

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki derin ilişkiler! Kritik zirve Irak'ta: Büyük değişiklik olabilir!

İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!

Hizbullah-İsrail gerilimi: Taraflar savaşa hazır mı? Gazze'de ölü sayısı artıyor!

“Ben de Arap’ım” diyen bencil kıza bak sen! Türkiye seni de kovsun kabul mü?

Gazze'de bir çocuk açlıktan öldü

Rusya’dan katliam herkesi şaşırttı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İzmir’de patlama! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Jandarma için hız tespiti yaptı, ABD'nin kapısını açtı: Güçlü başlangıç
Ekonomi Mert Başaran'dan şaşırtan dolar tahmini! 'Endişeliyim, üzülürsünüz' diyerek duyurdu
Ekonomi

Mert Başaran'dan şaşırtan dolar tahmini! 'Endişeliyim, üzülürsünüz' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-01 01:17:00 -
Mert Başaran'dan şaşırtan dolar tahmini! 'Endişeliyim, üzülürsünüz' diyerek duyurdu

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, elinde dolar tutanları 'Üzülürsünüz' diye uyarırken kurun ufak ufak artırılması gerektiğini söyledi.

Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran dolara dair yeni bir açıklamada bulundu. Ekol TV'de yayınlanan "Paranın Yönü" programının konuğu olan Başaran'ın açıklamarı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Başaran, dolar kurunda neden artış yaşanması gerektiğini de örneklerle açıkladı:

“Enflasyon varsa sorun yok. Ancak enflasyon olduğu yerde yavaşça doların değer kazanması normal. Çünkü değerini koruması şart. Faizler yüksek olunca dolar sıkıştı ve burada durmaya başladı. Bu sıkışmalar iyi bir sonuç doğurmaz. Tersine problemlere yol açabilir. Allah korusun, bir doğal afet gibi düşünün, dere yatağına ev yapmak gibi düşünün. 1994 krizinde de aynı şey oldu. Bir gün faizler düşürüldüğünde, dolar aniden yükseldi ve insanlar panikledi. Şu anda doların enflasyon kadar yavaşça artmasına izin vermek gerekiyor ki ani patlamalar olmasın."

Elinde dolar tutanlara dair uyarıda bulunan Başaran şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar bunu anlamalı, esprili bir şekilde ifade etmek gerekirse; eşiniz sizi kızdırmış ve birkaç gün hiç ses çıkarmamış, sonunda patlarsınız üzülürsünüz. Bu durumu önlemek için tepkinizi göstermek gerekir ki enerji birikmesin. Şu anda dolar da enerji biriktiriyoruz. Bu enerji birikimi sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla doların enflasyon oranında yavaş yavaş artması gerekiyor. Şu anda bir yılda TL bazında yüzde 40 artan dolar, dolar tutanların parasının yüzde 35-40'ını kaybetmesi anlamına geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çünkü şu anda en kötü enflasyon yüzde 70. Resmi verilere göre yüzde 65-70 enflasyon var. Dolayısıyla dolar yüzde 40 arttığında, doları tutanlar yüzde 35 oranında değer kaybediyor.

Türkiye'nin enflasyonu kadar doları arttırmak gerekir

 

Şimdi doları 20 TL'ye düşürseniz bile, Türkiye'de 300 TL'ye yiyeceğiniz yemek Yunanistan'da 150 TL'ye düşer" diyen Başaran, "Bu da ekonomiyi sarsar. Bazı insanlar bunu anlamıyor. Doları enflasyonun altında tutarsanız, suni bir refah yaratırsınız ve sonra patlamayla ciddi sorunlar yaşarsınız. ABD'nin enflasyonu eksiliyor ve Türkiye'nin enflasyonu kadar doları arttırmak gerekir. Bu durumda dolar bizi endişelendiriyor" dedi.

Ekonomist Mert Başaran duyurdu: Altın fiyatları 850 lira birden değişecek! Borcu olan hemen ödesin
Ekonomist Mert Başaran duyurdu: Altın fiyatları 850 lira birden değişecek! Borcu olan hemen ödesin

Ekonomi

Ekonomist Mert Başaran duyurdu: Altın fiyatları 850 lira birden değişecek! Borcu olan hemen ödesin

'İş işten geçti' diyen ünlü ekonomist Mert Başaran son tahminini yaptı: Altını olan bunu yapmalı
'İş işten geçti' diyen ünlü ekonomist Mert Başaran son tahminini yaptı: Altını olan bunu yapmalı

Ekonomi

'İş işten geçti' diyen ünlü ekonomist Mert Başaran son tahminini yaptı: Altını olan bunu yapmalı

2600 liralardan gram altın alanlar kahrolacak! Mert Başaran duyurdu: Altın o rakama düşecek
2600 liralardan gram altın alanlar kahrolacak! Mert Başaran duyurdu: Altın o rakama düşecek

Ekonomi

2600 liralardan gram altın alanlar kahrolacak! Mert Başaran duyurdu: Altın o rakama düşecek

Mert Başaran vatandaşı zengin edecek yöntemi açıkladı! 700 lira ile başladı, 3 milyon 600 bin lira oldu
Mert Başaran vatandaşı zengin edecek yöntemi açıkladı! 700 lira ile başladı, 3 milyon 600 bin lira oldu

Ekonomi

Mert Başaran vatandaşı zengin edecek yöntemi açıkladı! 700 lira ile başladı, 3 milyon 600 bin lira oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23