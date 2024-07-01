Mert Başaran'dan şaşırtan dolar tahmini! 'Endişeliyim, üzülürsünüz' diyerek duyurdu

Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran dolara dair yeni bir açıklamada bulundu. Ekol TV'de yayınlanan "Paranın Yönü" programının konuğu olan Başaran'ın açıklamarı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Başaran, dolar kurunda neden artış yaşanması gerektiğini de örneklerle açıkladı:

“Enflasyon varsa sorun yok. Ancak enflasyon olduğu yerde yavaşça doların değer kazanması normal. Çünkü değerini koruması şart. Faizler yüksek olunca dolar sıkıştı ve burada durmaya başladı. Bu sıkışmalar iyi bir sonuç doğurmaz. Tersine problemlere yol açabilir. Allah korusun, bir doğal afet gibi düşünün, dere yatağına ev yapmak gibi düşünün. 1994 krizinde de aynı şey oldu. Bir gün faizler düşürüldüğünde, dolar aniden yükseldi ve insanlar panikledi. Şu anda doların enflasyon kadar yavaşça artmasına izin vermek gerekiyor ki ani patlamalar olmasın."

Elinde dolar tutanlara dair uyarıda bulunan Başaran şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar bunu anlamalı, esprili bir şekilde ifade etmek gerekirse; eşiniz sizi kızdırmış ve birkaç gün hiç ses çıkarmamış, sonunda patlarsınız üzülürsünüz. Bu durumu önlemek için tepkinizi göstermek gerekir ki enerji birikmesin. Şu anda dolar da enerji biriktiriyoruz. Bu enerji birikimi sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla doların enflasyon oranında yavaş yavaş artması gerekiyor. Şu anda bir yılda TL bazında yüzde 40 artan dolar, dolar tutanların parasının yüzde 35-40'ını kaybetmesi anlamına geliyor.

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Çünkü şu anda en kötü enflasyon yüzde 70. Resmi verilere göre yüzde 65-70 enflasyon var. Dolayısıyla dolar yüzde 40 arttığında, doları tutanlar yüzde 35 oranında değer kaybediyor.

Türkiye'nin enflasyonu kadar doları arttırmak gerekir

Şimdi doları 20 TL'ye düşürseniz bile, Türkiye'de 300 TL'ye yiyeceğiniz yemek Yunanistan'da 150 TL'ye düşer" diyen Başaran, "Bu da ekonomiyi sarsar. Bazı insanlar bunu anlamıyor. Doları enflasyonun altında tutarsanız, suni bir refah yaratırsınız ve sonra patlamayla ciddi sorunlar yaşarsınız. ABD'nin enflasyonu eksiliyor ve Türkiye'nin enflasyonu kadar doları arttırmak gerekir. Bu durumda dolar bizi endişelendiriyor" dedi.