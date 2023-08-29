Mert Başaran zengin edecek tüyoyu verdi! Dolar ya da altın değil... Alın! 5 yıl sonra olacakları görün
Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, vatandaşların enflasyon ortamında parasını toprağa yatırması gerektiğini ve minimum beş yıl bekledikten sonra iyi paralar kazanabileceklerini söyledi.
Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, vatandaşlara yatırım tavsiyesinde bulundu.
TGRT Haber'deki canlı yayına katılan ekonomist Mert Başaran, toprağa yatırım çağrısı yaptı.
İşte Başaran'ın o açıklamaları:
En çok değerli olan şey topraktır. Toprak bizi besler. Toprak kazandırırken bize bunu unuttular. Gelip doları getirdiler. Herkes bilmek zorunda değil ama doğru yerde alalım. Toprak için minimum beş yıl beklemek lazım. Çocuklarınızın geleceği için toprak alın. İstanbul'un dışında, uç noktada satın alın. Buralar ileride değerlenecek. Biraz bakış açımızı değiştirelim. Uzun vade için ben toprak diyorum. Eğer yaşınız 50 ve üzeriyse 1+1 ev almanızı tavsiye ederim. İstanbul'da almak zorunda değilsiniz. Gidin Kayseri, Konya'da alın. Bulabilirsiniz.
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