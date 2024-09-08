Mert Başaran fakir ile zengin arasındaki farkı, zengin edecek formülü açıkladı! Yüzde 100 tutuyor

Ekonomist Mert Başaran, zengin olmanın formülünü açıkladı. Parası olan ve yatırım yapmayı planlayan vatandaşlara tavsiyeler verdi.

Sosyal medyadan vermiş olduğu yatırım tavsiyeleri ile dikkat çekerek son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, geçtiğimiz gün bir açıklama yapmış ve bu açıklamasıyla takipçilerini şaşırtmayı başarmıştı. Yeni bir açıklama daha yapan uzman isim, katıldığı bir programda zengin ve fakir arasındaki farkı anlattı. Hemen ardından zengin olmanın yollarına ilişkin konuşan Mert Başaran, önemli tüyolar verdi. Peki Mert Başaran ne dedi? İşte Mert Başaran’ın o açıklamaları…

GEÇTİĞİMİZ GÜN KONUT ALMAYI ÖNERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada zengin olmak için sahip olunması gereken varlığa ilişkin takipçilerine bir soru soran Mert Başaran, ‘Mercedes’e binmek mi, yoksa Mercedes’i satış konut almak mı?’ diyerek yatırım yönüne ilişkin bir tüyo vermişti. Mercedes’i satıp, konut alanların şimdilerde daha çabuk para kazandığını söyleyen Mert Başaran, “Eski sitelerdeki arsa ve büyük evler her zaman değerlidir. Okullarda bu konuda yeterli bilgi verilmez” ifadelerini kullanmıştı. Konut almayı ara ara öneren isimlerden biri olan Mert Başaran, bu kez zengin ile fakir arasındaki farka ilişkin konuştu.

ZENGİN İLE FAKİR ARASINDAKİ FARKI ANLATTI

Katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Mert Başaran, konut alım önerisinin ardından zengin ile fakir arasındaki farkı anlattığı o anlar ile adından söz ettirir hale geldi. Zenginlerin genellikle paralarını göstermediğinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Mert Başaran, “Zenginler genellikle parasını göstermek istemez. Gösteriş yapmazlar. Fakir kafa yapısına sahip kişiler ise maddi varlıklarını sergilemekten çekinmezler. Bu, zengin ile fakir arasındaki en büyük kafa yapısı farkıdır” ifadelerini kullandı. Mert Başaran’dan yatırıma ilişkin tüyo da geldi.

BU YATIRIM YÜZDE 100 KAZANDIRIYOR

Zengin ile fakir arasındaki farkı anlattıktan sonra zengin olmaya ilişkin önemli bir tüyo veren Mert Başaran, hisse senetlerine işaret etti. Hisse senetlerinin yüzde 100 kazandırdığına dikkat çeken Mert Başaran, riski bölmeyi ve dağıtmayı da önerdi.