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Gündem Mert Armağan'a röportaj sırasında alçak saldırı!
Gündem

Mert Armağan'a röportaj sırasında alçak saldırı!

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Mert Armağan, Kadıköy'de röportaj yaparken saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 20:44:00 - 2021-08-22 20:45:48

Küfür ve hakaretlere maruz kalan Mert Armağan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy'de röportaj esnasında doğalgaz konuşurken dönüp bize küfür eden gence sen nasıl küfür ediyorsun diye sordum. Ben sordukça küfür etmeye devam etti sonunda bana doğru koşarak saldırdı. Sonrasında yanındaki şahıslar 4-5 kişi bana ve kameramanıma saldırdı. İyiyiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Mert Armağan'ın 'Ekşi Sözlük'te tehdit edilerek hedef gösterilmesinin ardından saldırının gerçekleşmesi dikkat çekti.

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