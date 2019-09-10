Mersinli Fulya Yetiş, önce itfaiyeyi seferber etti sonra da kaplumbağanın imdadına yetişti

Mersin’de yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını korkuttu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede oturan bir kadının yangın bölgesinden bir kaplumbağayı kurtarması ise görenlerin takdirini kazandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çopurlu Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Yangın bölgesinin yerleşim yerlerine çok yakın olmasından dolayı öncelikle yangına o bölgelerden müdahale edilmeye başlandı. Birçok noktadan yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda yarım dönümlük alan yanarken, çevrede yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kadından örnek davranış

Bölgede bir villada oturan Fulya Yetiş isimli bir kadın da herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Yangını görünce önce ekiplere haber veren daha sonra bölgeye giderek bir kaplumbağayı kurtaran Yetiş, görenlerin takdirini kazandı. Yetiş, "2 arsa sahibi arasında bir husumet varmış. 6 el silahla ateş edildi. Daha sonra küller evimize yağmaya başladı. Ben de hemen ekiplere haber verdim, yeri gösterdim. Buraya gelerek de bir de kaplumbağa kurtardım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.