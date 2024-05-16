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Siyaset Mersin'in ardından bir skandal da Denizli'de! CHP'li belediyeden alkole onay
Siyaset

Mersin'in ardından bir skandal da Denizli'de! CHP'li belediyeden alkole onay

Yeniakit Publisher
2024-05-16 23:39:00 - 2024-05-16 23:39:59
Mersin'in ardından bir skandal da Denizli'de! CHP'li belediyeden alkole onay

AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli’de büyükşehir belediyesinin işlettiği kafe ve restoranlar için alkol servisi yapılması teklifi onaylandı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik sahilde açtığı alkollü mekanın ardından bir skandal da Denizli'de yaşandı.

CHP’ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı kafe ve restoranlarda alkol satışına onay verdi.

Oy çokluğuyla kabul edildi!

CHP grubunun Denizli Belediye Meclisi'ne sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi de gençleri alkole davet ettiği kafenin açılışına gelen eleştirilere karşı, "laik Türkiye" savunması yapmıştı.

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