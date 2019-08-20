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Mersin’deki zabıta müdürleri Mezitli’de bir araya geldi

Mersin Büyükşehir ve merkez ilçelerde görev yapan zabıta müdürleri, Mezitli Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:14
Mersin’deki zabıta müdürleri Mezitli’de bir araya geldi

Mersin Büyükşehir ve merkez ilçelerde görev yapan zabıta müdürleri, Mezitli Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu, Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Kurt, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ve Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürü Alim Sevim ve şube müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, il genelinde zabıta ekiplerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişi yapıldı. Hizmetlerin başarısında eşgüdümlü çalışmanın önemine değinen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, karşılaşılan paralel sorunlara paralel çözüm üretmenin hizmet kalitesini artıracağını savundu. Zabıtaların, vatandaş ve esnafla olan ilişkilerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bakması gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Zabıta çalışanlarının zor bir görevi var. Belediyelerin en görünen yüzleri zabıtalardır. Bu nedenle ne türlü zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın hoşgörülü ve saygın davranmak zorundalar. Zabıtalardan tek istediğim, vatandaşa her zaman duyarlı davranmalarıdır. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklar onlara büyük yükler getiriyor" dedi.


Özverili ve fedakarca çalışan zabıta personelinin meslek onurunu güçlendirerek kurumsal kimliğini geliştirecek önlemler aldıklarını kaydeden Tarhan, "Tüm çabamız halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir. Tüm bunlara karşın zabıtalarımız her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edecektir. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.


Toplantıda, doğum günü olan Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Solak’a sürpriz yapılarak pasta kesildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:14
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