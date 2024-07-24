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Siyaset Mersin'deki PKK yandaşı alçakları savunmak DEM'e düştü!
Siyaset

Mersin'deki PKK yandaşı alçakları savunmak DEM'e düştü!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 17:38:00 - 2024-07-24 18:19:53

Mersin'de PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan sloganı atıp, örgütün sözde marşı eşliğinde halay çeken zanlıların gözaltına ilişkin konuşan DEM Parti Milletvekili Ali Bozan, emniyet teşkilatını hedef aldı.

Mersin'de gözaltına alınan zanlılara polis aracında "Ölürüm Türkiyem" adlı türkü dinletildi.

Gözaltına alınan terör yandaşlarını savunmak da DEM Parti'ye düştü.

Buna da dinletin!

DEM'li Ali Bozan TBMM'deki konuşmasında polis aracında müzik dinletilmesinin "psikolojik işkence" olduğunu iddia etti.

Örgütün sözde marşını çalıp Abdullah Öcalan sloganı atan alçaklara tek kelime etmeyen DEM'li Bozan'ın sözleri PKK'ya yakınlıklarını gözler önüne serdi.

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