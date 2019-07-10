0553 313 94 23

Mersin'deki ölümler Adana'ya sıçradı!

Mersin'de son 12 günde 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana'da da 1 kişi hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
Mersin'deki ölümler Adana'ya sıçradı!

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Seyhan Devlet Hastanesine getirilen 1 kişi sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti.

Niğde'de ölüm yaşandı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen 3 kişiden 2'si de yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan C.Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki diğer kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Mersin'de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
  1. Niğde
  2. Mersin
  3. Adana
  4. metil alkol zehirlenmesi
  5. Seyhan Devlet Hastanesi
  6. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
  7. Yoğun bakım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşçi Savunma Derneği’den Anadolu Selçuklu Ocaklarına ziyaret
    1. İşçi Savunma Derneği’den Anadolu..
    2. Tayland'da onlarca kanun hükmünde..
    3. Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Mali paket’i..
    4. İslam düşmanı densizlerden kutsala..
    5. Yusuf Günay: "Yönetim kurulu..
    6. Öztrak’tan gündeme dair..
    7. Hamas'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın..
    8. Anadolu Ajansı, "Türkiye'nin Kültür..
    9. Saldırı sonrası sınırda askeri..
    10. Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede..
    11. CHP'den "Gerçek Türkiye'nin..
    12. "S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"
    13. Şuhut İlçe Mezarlığında çevre..
    14. Fenerbahçe, Didem Akın ile yollarını..
    15. Yazın saç ekimi yapılır mı?
    16. Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası..
    17. Gaziantep Basketbol'da transfer
    18. Bekaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. “Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan..
    20. Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve..
    21. Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    22. Basketbolda Turgutlu Belediyespor..
    23. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    24. "SASA'nın Yumurtalık'taki..
    25. Konya’da yasa dışı sülük satışına 13..
    26. ANALİZ - AB'de yeni yönetici kadrosu..
    27. Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü
    28. FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi..
    29. Ilgın’da Sıfır Atık Projesi tanıtıldı
    30. Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele..
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"