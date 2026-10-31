Mersin’deki “mumya ceset” dosyasında 19 yıl sonra operasyon: 6 gözaltı

Kamuoyunda “mumya ceset” cinayeti olarak bilinen Bahaddin Sefer dosyasında, yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sefer’in ölümünün aydınlatılması için dosyanın yeniden ele alındığını duyurdu.

Sefer’in son olarak 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler üzerinden yürütülen çalışmada, farklı illerde 32 kişinin ifadesi alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde operasyon gerçekleştirildi.

32 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yıl önce cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer dosyasının yeniden ele alındığını duyurdu. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındığını belirten Bakan Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

CİNAYETİN, NAMUS SAİKİYLE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre namus saikiyle işlendiği değerlendirilen cinayetle bağlantılı oldukları sürülen şüphelilerin H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas’ta belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin’e getirileceği, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.