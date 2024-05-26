Mersin'deki kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı!

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

28 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu otobüsün sebebiyet verdiği kazaya tanık olan 41 yaşındaki Murat Şahin, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Şahin, şunları söyledi:

”Mersin istikametinden Adana istikametine gidiyorduk, hava yağışlıydı. İşte bir anda karşı taraftan otobüsün takla atarak geldiğini gördüm. Aracı dayım kullanıyordu zaten, ben yolcu konumundaydım. Otobüsün muavininin kazadan sonra, 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum. Zaten otobüsün şeklinden de belliydi. Otobüs direkt kırınca bu şekilde takla atarak geldi. Yolcular yolun sağına doğru savruldu. Takla atınca seyir halindeki iki aracın üzerine düştü. Kaza sonrası hemen yaralılara müdahale ettik. Maalesef küçük çocuklar da vardı. Allah rahmet eylesin”