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Gündem Mersin'deki kazadan yürek yakan görüntüler!
Gündem

Mersin'deki kazadan yürek yakan görüntüler!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 22:35:00 - 2024-05-26 22:43:12

Adana-Mersin otoyolundaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Adana-Mersin otoyolunda 1'i otobüs, 1'i kamyon 2'si otomobil olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de yaralandı.

Kaza yerinden gelen son görüntülerde, olay yerinde yakınlarını kaybeden ailelerin görüntüleri yürek yaktı.

Yakınları hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

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Yorumlar

Ahmet

Diyarbakır otobüsü ve Diyarbakırın renkleri kırmızı ve yeşildir Ama otobüsün arka kısmını sarı boyamış pkk terör örgütü bayrak rengi olsun diye Bunlar içimizdeki düşman içimizdeki hainler Allah beter etsin
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