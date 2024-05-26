Mersin'deki kazadan yürek yakan görüntüler!
Adana-Mersin otoyolundaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Adana-Mersin otoyolunda 1'i otobüs, 1'i kamyon 2'si otomobil olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de yaralandı.
Kaza yerinden gelen son görüntülerde, olay yerinde yakınlarını kaybeden ailelerin görüntüleri yürek yaktı.
Yakınları hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.