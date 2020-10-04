  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Aktüel

Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Erdemli ilçesindeki Elaussia Sebaste Antik Kenti, düğün fotoğraflarını tarihle süslemek isteyen çiftleri ağırlıyor - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: - "Gençlerimiz düğün fotoğrafları için limon bahçelerinin yanı sıra bölgenin tanıtımına da katkı sunan tarihi mekanları fon olarak kullanıyor" - Düğün fotoğrafçısı Ferdi Kalmaç: - "Burada hem genç çiftlerin anılarını ölümsüzleştiriyor hem de bölgedeki tarihi mekanların tanıtımını yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:14:04 -
Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu

MERSİN (AA) – DERVİŞ ÇÖMEZ - Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Mersin'deki Elaussia Sebaste Antik Kenti, dünya evine girecek çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki antik kent, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da ilgi görüyor.

Bizans ile Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin içinde bulunduğu antik kent, düğün fotoğraflarını tarihle süslemek isteyenlere doğal fotoğraf stüdyosu hizmeti veriyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı alanlarda fotoğraf çektirmek istemeyen çiftlerin ilçedeki tarihi yerleri ziyaret ettiğini söyledi.

İlçenin tarihi mekanlarının tanıtılmasını önemsediklerini aktaran Tollu, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, düğün fotoğrafları için limon bahçelerinin yanı sıra bölgenin tanıtımına da katkı sunan tarihi mekanları fon olarak kullanıyor. Elaussia Sebaste Antik Kenti de bu alanlardan biri. Erdemli'nin bu güzelliklerine hem iç hem de dış turizmde dikkat çekmemiz lazım. Evlenecek gençlerimizin mutluluklarını bölgemizdeki ören yerlerinde ölümsüzleştirmelerini istiyoruz."

- "Tarihin ortasında anılarımızı sabitlemek istedik"

Düğün öncesi fotoğraflarını antik kentte çektiren Halil İbrahim Türk de mekanın fotoğraflarda güzel bir arka plan imkanı sağladığını belirterek, "Düğün öncesi çekimlerimiz güzel geçti. Buranın ambiyansı çok güzel." dedi.

Eşi Fatmanur Türk de yıllarca hatırlayacakları fotoğrafları, tarihi bir yerde çektirmeyi istediklerini ifade ederek, "Tarihi yerleri sevdiğimiz için ilk durağımız burası oldu. Çekimden çok keyif aldık. Bu tarz yerlerdeki fotoğrafları çok beğeniyoruz. Daha içten ve samimi duruyor." diye konuştu.

Gelin adaylarından Yeter Karaçalı da çocukları ve torunlarına güzel bir anı bırakmak için antik kentte fotoğraf çektirmeyi tercih ettiklerini anlattı.

Kovid-19 nedeniyle kapalı alanlar yerine açık alanları seçtiklerini vurgulayan Karaçalı, "Fotoğraf çekimimizde açık alanları, doğal ve tarihi mekanları tercih ettik. Tarihin ortasında anılarımızı sabitlemek istedik." ifadesini kullandı.

Düğün fotoğrafçısı Ferdi Kalmaç ise yeni evlenecek çiftlerin artık fotoğraf stüdyolarındaki fonlar yerine yeşil ve tarihi alanları fon olarak tercih ettiğini anlattı.

- "Hem çiftlerin fotoğrafını çekiyor hem tarihi yerleri tanıtıyoruz"

Kalmaç, son dönemde antik kentte fotoğraf çekimi için çok fazla talep geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Burada hem genç çiftlerin anılarını ölümsüzleştiriyor hem de bölgedeki tarihi mekanların tanıtımını yapıyoruz. Buraya yurdun her köşesinden gelin ve damat geliyor. Antik kent alanında doğal bir stüdyoda fotoğraf çekimi yapmak, genç çiftlerin anılarını kayıt altına almak bizleri heyecanlandırıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi
Gündem

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

Eski sunucu Ali Kırca da 'sosyal medyada öldürülenler' arasına girdi. Gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan..
Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı
Dünya

Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı

Rus televizyonlarda canlı yayında tuhaf bir olay yaşandı. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki gerilimi anlatan Rus sunucu, adeta çı..
Karatay'dan koronavirüse karşı reçete!
Sağlık

Karatay'dan koronavirüse karşı reçete! "Sabah akşam bunu yapın"

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hiçbir virüsün alkali denilen ortamda yaşayamadığını belirtip, koronavirüse k..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay