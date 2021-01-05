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Aktüel Mersin'deki 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğü için proje çalışması
Aktüel

Mersin'deki 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğü için proje çalışması

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:00:43 -
Mersin'deki 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğü için proje çalışması

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle öne çıkan Yumuktepe Höyüğü'nde çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, arkeolojik sit alanı ve yakın çevresindeki 3,17 hektar alan için 2017 yılında Mersin Üniversitesi iş birliğinde "Çevre Düzenleme ve Arkeopark Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamındaki, tescilli huğ evinin restorasyonu, çevre düzenleme çalışması ve arkeolojik alanın üst örtü projesi Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Mersin Üniversitesi öğretim üyelerince hediyelik eşya satış ünitesi, kafeterya, tuvalet gibi yerlerin olduğu karşılama merkezinin tasarımı yapılarak, ilgili kurumlar ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunularak proje tamamlanacak.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Yumuktepe Höyüğü, 9 bin yıllık tarihiyle biliniyor.

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