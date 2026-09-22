Tepeden baktıkları halkı yağmalıyorlar! Ünlülerin eve çökme merakı

Ünlü isimlerin kiracı olarak yaşadıkları evlerde karşılaştıkları kira ve tahliye anlaşmazlıkları, Türkiye’de giderek büyüyen ev sahibi-kiracı sorununu yeniden gündeme taşıdı.

Başta Oğuzhan Koç olmak üzere bazı ünlü isimlerin yaşadığı uyuşmazlıklar, yüksek kira bedelleri ve tahliye süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıkları gözler önüne serdi. Artan uyuşmazlık ve davalar, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların haklarını daha net şekilde güvence altına alacak yeni bir yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sabah'tan Mevlüt Tezel'in yazısına göre ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, İstanbul Levent'te oturduğu daire için ev sahibiyle kira anlaşmazlığı yaşıyordu.

Koç 2019 yılından bu yana oturduğu daire için en son 85 bin lira kira ödüyordu.

Ev sahibi Güneş B. ise 2024 yılı itibarıyla kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti.

"Kira 85 bin TL'den 350 bin TL'ye çıkartılır mı? Yok, böyle insafsızlık" dediğinizi duyar gibiyim.

Ama mahkeme geçtiğimiz günlerde Güneş B.'yi haklı buldu ve evin aylık kirasının 324 bin liraya yükseltilmesine hükmetti. İstanbul Riva'da kendisine yaklaşık 65 milyon TL değerinde villa alan Oğuzhan Koç meğer Levent'te çok değerli bir daireye 85 bin TL kira ödeyip çökmüş!

Yıllardır dairenin hak ettiği kira bedelinin çok çok altında ödeme yapıyormuş. Ev sahibinin 2019 yılından beri kira kaybı ne kadardı acaba? Birçok ünlü ekranda gözüktüğü gibi değil aslında.

Örneğin ünlü diyetisyen Dilara Koçak da 25 bin TL kira verdiği Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan evden çıkmamak için mahkemelik olmuştu.

Ünlü futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu da kiracı olduğu evden çıkmak için fazla para talep etmesi yüzünden Etiler'de büyük bir sitenin kentsel dönüşüme girmesine engel olmuştu. Ha keza Feraye Tanyolaç da sadece 11 bin lira kira ödediği Bebek'teki evine zam yapılmaması için "Pireli evde oturuyorum" diye savunma yapmıştı.

Defne Samyeli de oturduğu villanın aidatlarını ödemeyip ev sahibini zor durumda bırakmıştı.

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları yüzünden on binlerce dava açıldı. Kira tartışması yüzünden bazen cinayetler işleniyor. Kira sözleşmeleri ve tarafların haklarını belirleyen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299. ve 378. maddeleri günümüz şartlarını tam karşılamıyor ve bazı adaletsizliklere yol açıyor.

Bu maddeler gözden geçirilmeli!

Ne konut sahibi haksız kira artışı yapabilsin ne de kiracılar ederinden çok düşük kira ödeyerek evlere çöksün!

Kiracı ve konut sahiplerinin eşit haklara sahip olduğu, her şeyin net bir şekilde belirlendiği bir kanun çıkarılmalı