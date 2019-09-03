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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 kişi gözaltında

Mersin merkezli 8 kentte düzenlenen operasyonla, yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi.

03 Eylül 2019 Salı 12:09
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 kişi gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı şikayeti üzerine 3 ay önce harekete geçti. Şikayetçinin verdiği bilgilerden yola çıkan polis, Mersin dahil olmak üzere İstanbul, Artvin, Samsun, Batman Osmaniye, İzmir ve Adana’da 59 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenleyip 43'ünü gözaltına aldı ve Mersin'e getirdi. Uzman ekipler tarafından sorgulanan, aralarında örgütün liderlerinin de bulunduğu zanlıların verdiği ifadelerde kullandıkları yöntem de ortaya çıktı.

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"SAHTE KUPONLAR YAYINLAMIŞLAR"

Örgüt elemanları organize bir şekilde hareket ederek 3'üncü kişilerin sosyal medya hesaplarını para karşılığında alarak sahte kazanılmış bahis kuponlarını yayınlıyor. Paraya ihtiyacı olan, kısa yoldan zengin olmak isteyenler de kuponların altında verilen linklere tıklayarak örgüt elemanları ile irtibata geçerek, yönlendirildikleri sitelere kimlik bilgilerini verip ücretli üyelik oluyor. Örgüt mensupları site üye olanları arayarak isimlerine oynanan kuponların kazandığını bildirerek belli bir yüzdenin ödenmesini talep ediyor.

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"TEHDİTLE 600 BİN TL ALMIŞLAR"

Örgütün ağına düşenlerin hesaba para yatırmasının ardından başka üyelerde devreye girerek, kendilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) polisi, avukatı olarak tanıtıp, icra, haciz, adli işlem yapacaklarını söyleyerek korkutup, organize bir şekilde hareket ederek 24 ilde 109 kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

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PARAYI EĞLENCEYE YATIRMIŞLAR

Operasyonla ilgili gözaltına alınanların sorgusu sürerken, örgüt lideri olan oldukları belirlenen zanlıların son model otomobillerle lüks bir hayat yaşayıp rezidanslarda yaşadıkları da ortaya çıktı. Lüks içinde yaşamları ortaya çıkan örgüt liderlerinin eğlenceden de da geri kalmayarak gece hayatının keyfini çıkardıkları da belirlendi. Diğer 16 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:09
  1. Osmaniye
  2. Batman
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Artvin
  8. Adana
  9. mersin
  10. yasa dışı bahis
  11. operasyon
  12. gözaltı

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