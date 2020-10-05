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Aktüel Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı
Aktüel

Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:00:32 -
Mersin'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki çalılık yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.

Kocahasanlı Mahallesi Çatırık mevkisindeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri, yangına müdahale sırasında alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. İtfaiye erinin yaralanmadan kurtardığı kaplumbağa doğaya salındı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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