Mersin'de yaklaşık 100 bin yavru yeşil deniz kaplumbağası Akdeniz'le buluştu

Mersin'de nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının yavru çıkışları tamamlandı; kent genelinde yaklaşık 100 bin yavru, yumurtadan çıkarak Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan türün yuvalama dönemi Mayıs ayında başlamıştı.

Kuluçka sürecini tamamlayan yavrular, 5 yuvalama alanı başta olmak üzere kumların altındaki yumurtalardan çıkıp doğal içgüdüleriyle denize ulaşmak için zorlu yolculuklarını tamamladı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü izleme çalışmaları kapsamında yuvalar özenle açıldı; çıkan yavrular ve yumurtalar kayıt altına alındı.

Davultepe 100'üncü Yıl sahilinde 138 yuva tespit edildi

Yavru çıkışlarını takip eden MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarının tüm dünyada doğanın, yaşamın, biyolojik çeşitliliğin ve sağlıklı deniz ekosistemlerinin bir parçası olduğunu kaydetti. Ergene, çalışma yürüttükleri Mezitli ilçesindeki Davultepe 100'üncü Yıl sahilinde bu yıl 138 deniz kaplumbağası yuvası tespit ettiklerini belirterek, "Toplamda bu bölgeden 10 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunu denizle buluşturduk" dedi.

Geçen yıl yuva sayısının 246 olduğunu aktaran Ergene, bu sezondaki düşüşü popülasyondaki bir azalma olarak değerlendirmediklerini söyledi: "Bu deniz kaplumbağalarının doğası gereği 2-3 sezon yoğun yuvalamanın ardından bir sezon düşük yuva sayısını normal olarak karşılamaktayız." Ergene, Mersin geneli için ise "bu sene toplam yaklaşık olarak 100 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluştuğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Ergene'den duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür

Kentte yapılan eğitim ve farkındalık çalışmalarının sonucu olarak vatandaşlarda çevre bilincinin yükseldiğini dile getiren Ergene, kaplumbağalara daha duyarlı ve hassas yaklaşılmaya başlandığını anlattı. Ergene, "Bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Deniz kaplumbağasını sadece bir canlı olarak düşünmemek lazım, yaşamın, doğanın ve sağlıklı ekosistemlerin, sağlıklı denizlerimizin bir simgesi olarak görmekteyiz" diye konuştu.