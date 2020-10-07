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Aktüel Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı iddiasına tutuklama
Aktüel

Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı iddiasına tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:54:50 -
Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı iddiasına tutuklama

MERSİN (AA) - Mersin'de, şehirler arası yolcu otobüsünde 4 kilo 800 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gelen şehirler arası yolcu otobüsündeki bir kişinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin bulunduğu otobüsü takip eden ekipler, aracı kent girişinde durdurdu.

Otobüste, şüpheli yolcunun koltuğunun altındaki çantada paketler halinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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