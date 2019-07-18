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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Kentte "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 400 polisin katılımıyla "Süpürme 2" operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:26
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 400 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünebağlı ekipler, kentteki çeşitli mahallelerde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Uzun süreli takiplerin ardından 4 narkotik dedektör köpeği, drone, helikopter ve 400 polisin katılımıyla "Süpürme 2" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:26
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