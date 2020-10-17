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Aktüel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:51:37 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Y'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilmesi üzerine araştırma başlattı.

Araştırma sonucu K.Y'ye uyuşturucuları verdiği iddia edilen S.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 1071 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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