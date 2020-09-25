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Aktüel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
Aktüel

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:57:10 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirmeyi planlayan şüpheliler takibe alındı.

Akdeniz ilçesinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeğinin bir evdeki giysi dolabına tepki vermesi üzerine inceleme yaptı.

Dolaptaki bavulu açan polis, 24 parça halinde 12 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


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