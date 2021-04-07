Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan'da uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 3 Nisan'da uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakalamıştı.