  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de üst geçitten yük treninin üzerine düşen tırın şoförü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:00:20 -
Mersin'de üst geçitten yük treninin üzerine düşen tırın şoförü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de üst geçitte kontrolden çıkıp demiryolunda ilerleyen yük treninin üzerine düşen tırın şoförü yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı tır, D-400 karayolu TCDD üst geçidinde kontrolden çıktı.

Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten tırın dorsesi, raylarda hareket halindeki yük treninin üzerine düştü. Dorseden ayrılan tır ise rayların diğer tarafına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı tır şoförü 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre aksadığı tren yolundaki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı