Mersin’de traktör kazası: 3 kişi yaralı
Silifke ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.17 Nisan 2018 Salı 17:30
Tarlaya gidenleri taşıyan Suriye uyruklu sürücünün kullandığı traktör, Bucaklı Mahallesi Eyceli Mezarlığı mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, traktör üstündeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi devrilmenin etkisiyle savrulurken, Suriye uyruklu sürücü de traktörün altında kaldı. Sürücü, Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Ekipler yaralı sürücüyü olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti.
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