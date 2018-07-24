Mersin'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.24 Temmuz 2018 Salı 12:42
Ali Başıbüyük idaresindeki BC 946 NZ yabancı plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus otoyolu Yeniköy mevkisinde önünde seyreden Kadir B'nin kullandığı 32 DJ 111 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Başıbüyük olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan otomobil sürücünün eşi Sultan Başıbüyük, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Başıbüyük'ün cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
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