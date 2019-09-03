Mersin’de toplu taşıma konusu masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Mersin Minibüsçüler Odası üyeleri ve odaya bağlı kooperatif başkanları ile bir araya gelerek, toplu taşıma konusunda atılacak adımları görüştü, minibüsçülerin taleplerini dinledi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, oda yöneticileri ve odaya bağlı kooperatif başkanları katıldı. Minibüsçü esnafının sorunlarının ve taleplerinin konuşulduğu toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Mersin ulaşımının geleceği konusunda ortak akıl ile kararlar alınması gerektiğini ifade etti.

“Bizim için önemli olan vatandaş memnuniyeti”

Trafik yoğunluğu, minibüsçülerin ulaşım ve güzergahlar konusundaki sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Tok, “Hem vatandaşa hizmet noktasında hem de sizin sorunlarınızı çözme noktasında birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu düşünüp ortak bir akılla hareket edelim. Vahap Seçer Başkanımız Mersin’in geleceği ile ilgili hiçbir karara siyasi bakmıyor. Bütün Mersinlilerin memnuniyeti için hak neyse, doğrusu neyse o yönde karar verecek. Bizim için önemli olan vatandaş memnuniyeti” dedi.

“Biz en ücra köşeye ulaşım hizmeti sunmak zorundayız”

Minibüsçüler kooperatiflerinin yaşadıkları sıkıntıları çözme noktasında kendi aralarında uzlaşmalarının da önemli olduğuna değinen Tok, “Biz Mersin’de trafiği düzenlemekle yükümlüyüz. Sizin kendi aranızda uzlaşmaya varmanız çok önemli. Bizler trafik sorununun, vatandaşlarımızın trafikte yaşadığı sıkıntıların ve sizlerin sorunlarının çözümü için saha çalışmaları da yapıyoruz. Bizim için esas olan en ücra noktadaki vatandaşın, merkezdeki vatandaşın yararlandığı hizmetlerdenyararlanması” diye konuştu.

“Alınan kararları birlikte planlayalım”

Mersin trafiğinde önem arz eden konuların da konuşulduğu toplantıda, Mersinlilerin yıllardır beklediği Metro Projesi de gündeme geldi. Tok, projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, minibüsçü esnafını da alınan kararlarda fikir birliğine davet eti. Tok, “Mersin’e metro gelecek. Alınan kararlarda bu işin dışında kalmayın. Birlikte planlayalım. Başkanımız her fikre açık. Siz kendi aranızda ortak bir karara varın. Alacağınız kararlar uzun vadeliolsun” ifadelerini kullandı.

“Bizim kazancımız para değil, vatandaşın memnuniyetidir”

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm vatandaşlar için en iyi toplu taşıma hizmetisunmakla yükümlü olduğunu kaydeden Tok, “Biz Mersin ulaşımının geleceğiile ilgili bir takım kararlar alacağız ve vatandaşımıza en iyi toplu taşıma hizmetinisunmak zorundayız. Bizim kazancımız para değil vatandaşın memnuniyetidir. Bizimamacımız vatandaşın ödeyebileceği bir ulaşım ücreti ve çocuğuyla sokağa indiğizaman durakta beklemeden istediği yere gitmesi” şeklinde konuştu.

Minibüs şoförlerinin tanıtım kartı olacak

Tok, yakın zamanda minibüs kullanan şoförün takması/bulundurması gereken tanıtım kartı zorunluluğu getireceklerini de söyledi. Bu uygulamada tüm minibüs şoförleri eğitimden geçirilecek ve eğitimi başarı ile tamamlayanlar uygunluk belgesi alacak.